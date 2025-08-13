Wenn die Schranken am Bahnübergang zwischen Pfaffendorf und Horchheim runtergehen, dann sollen Autofahrer den Motor abstellen. Das Schild, das lange darauf hinwies, ist allerdings sozusagen ausgewandert.

Da staunte Helmut Korbach nicht schlecht, als er etwa 250 Meter vom Bahnübergang an der Horchheimer Brücke in der Emser Straße ein Schild erblickte, das dort wahrlich nichts verloren hat. Schließlich weist die Aufschrift „Bei Halt bitte Motor abstellen“ darauf hin, dass hier gelegentlich mit Zugverkehr zu rechnen ist. Doch das ist hier nicht der Fall.

An anderer Stelle hingegen war das Schild mit demselben Motiv seit geraumer Zeit von seinem natürlichen Standort verschwunden. Dieser Umstand lässt vermuten, dass es sich dabei um ein und dasselbe Verkehrszeichen handelt. Die momentane Situation ist insofern ärgerlich, als unmittelbar am Bahnübergang das Elternhaus von Helmut Korbach steht, das noch von seiner Mutter bewohnt wird.

i Die Stelle am Bahnübergang, wo einst das Schild stand, ist verwaist. Alexander Thieme-Garmann

„An einem Bahnübergang den Motor auszuschalten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, jedoch leider nicht für jeden. Von daher wäre es wünschenswert, wenn das Schild wieder dort angebracht würde, wo es hingehört“, äußert sich Helmut Korbach. „Das Ordnungsamt Koblenz wurde bereits vor langer Zeit informiert, jedoch scheint dies bei der Behörde niemanden zu interessieren“, ärgert er sich. Ebenfalls seien Bahnmitarbeiter informiert worden, doch ebenfalls ohne Ergebnis.

Nachforschungen unserer Zeitung haben ergeben, dass vonseiten des dafür zuständigen Tiefbauamts keine Anweisungen hinsichtlich eines Ortswechsels unternommen wurden. Bekannt ist nur, dass das Schild seit 2016 im Verzeichnis der Straßenverkehrsbehörde erfasst ist. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass der unfreiwillige Umzug das Ergebnis eines Streichs ist. Unterdessen versprach man, sich der Sache anzunehmen, damit das Schild so schnell wie möglich an seinen angestammten Platz zurückkehrt.

Das Schild „Bei Halt bitte Motor abstellen“ entstand 1974 als Folge einer Privatinitiative, die damit erreichen wollte, dass Benzin gespart und die Umwelt geschont wird.