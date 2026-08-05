Niedrigwasser in Koblenz
Schiffe in Ehrenbreitstein liegen auf dem Trockenen
Eine Leserin hat unserer Redaktion ein Foto von den Booten im Ehrenbreitsteiner Hafen zukommen lassen, die derzeit auf dem Trock
Eine Leserin hat unserer Redaktion ein Foto von den Booten im Ehrenbreitsteiner Hafen zukommen lassen, die derzeit auf dem Trockenen liegen. Die Anwohnerin schreibt, einen so niedrigen Pegel habe sie an der Marina noch nie gesehen.
Monika Freund

Der Rheinpegel ist so niedrig wie lang nicht mehr. Das macht sich auch an der Rhein-Marina Kaiser Wilhelm in Ehrenbreitstein bemerkbar: Die Schiffe haben kein Wasser mehr unterm Rumpf. Wie gehen Hafenbetreiber und Schiffsbesitzer damit um?

Lesezeit 1 Minute
Normalerweise schaukeln die Boote friedlich im Hafenbecken der Rhein-Marina Kaiser Wilhelm in Ehrenbreitstein, doch seit Tagen bietet sich dort ein ungewohnter Anblick: Fast alle Schiffe liegen auf dem Trockenen – oder vielmehr im weichen Schlamm, der sich am Grunde des Rheins befindet.
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