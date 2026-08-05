Der Rheinpegel ist so niedrig wie lang nicht mehr. Das macht sich auch an der Rhein-Marina Kaiser Wilhelm in Ehrenbreitstein bemerkbar: Die Schiffe haben kein Wasser mehr unterm Rumpf. Wie gehen Hafenbetreiber und Schiffsbesitzer damit um?
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Normalerweise schaukeln die Boote friedlich im Hafenbecken der Rhein-Marina Kaiser Wilhelm in Ehrenbreitstein, doch seit Tagen bietet sich dort ein ungewohnter Anblick: Fast alle Schiffe liegen auf dem Trockenen – oder vielmehr im weichen Schlamm, der sich am Grunde des Rheins befindet.