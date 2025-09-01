Störung der Schleuse Lehmen
Schiffe auf der Mosel können nicht wie gewohnt fahren
Ein Schiff ist auf der Mosel bei Zell unterwegs: Der Frachter hat Lehmen bereits hinter sich, weil er flussaufwärts fährt.
Daniel Rühle

Eine Störung der Moselschleuse bei Lehmen hat den Schiffsverkehr gestört. Was passiert war, teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt auf Nachfrage mit. 

Eine Störung der Moselschleuse bei Lehmen hat den Schiffsverkehr in der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag gestört. Das bestätigte das Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt Mosel-Saar-Lahn auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach gab es ein Leck in einer Hydraulikleitung, weswegen die Schleuse für einige Stunden nicht wie gewohnt funktionierte. Die Störung trat am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf und war am Montagmorgen wieder behoben, so teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt mit.

