Eine Störung der Moselschleuse bei Lehmen hat den Schiffsverkehr in der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag gestört. Das bestätigte das Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt Mosel-Saar-Lahn auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach gab es ein Leck in einer Hydraulikleitung, weswegen die Schleuse für einige Stunden nicht wie gewohnt funktionierte. Die Störung trat am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf und war am Montagmorgen wieder behoben, so teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrts­amt mit.