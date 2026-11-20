Streit nahe Bar im Altengraben Schießerei in Koblenzer Altstadt: 46-Jähriger bedroht Katrin Steinert 20.11.2026, 15:05 Uhr

i Hier im Koblenzer Altengraben, der rechts abgeht, fand am Samstagmorgen des 14. November eine Schießerei mit einer Schreckschusswaffe statt. Doris Schneider

Erst kam es zum Streit, dann fielen Schüsse, offenbar wurde ein Mann bedroht: Was genau ist passiert, als vor Kurzem zwei Gruppen in der Koblenzer Altstadt aufeinander trafen? Das beschäftigt weiterhin die Polizei. Die Redaktion hat Details erfahren.

Die Schießerei, die sich dieser Tage im Altengraben in der Koblenzer Altstadt ereignet haben soll, ist bislang nicht aufgeklärt. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage der Redaktion mit. Einige Details sind aber zu erfahren, die noch nicht bekannt waren.







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