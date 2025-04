Die niedrigen Container, die in dem neuen Stück der Koblenzer Südallee aufgestellt wurden, sind zwar auch schon mit Graffiti „verziert“, aber trotzdem viel schöner als die großen, bauchigen Behälter. Mitte der Woche aber waren sie plötzlich weg.

Mitte der Woche stehen die Vorstädter plötzlich vor einer kleinen Absperrung statt vor den neuen, niedrigen Glascontainern, die in der Nähe des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums in den neu gemachten Bürgersteig in der Koblenzer Südallee eingelassen sind. Die Altpapier-Container sind noch da, die drei Behälter für farblose, grüne und braune Flaschen weg.

Heiko Breitbarth von der Pressestelle der Stadt erklärt auf Nachfrage: Die Dämmung, die die Container brauchen, damit es beim Einwurf nicht so scheppert, war an einer Stelle nicht ganz in Ordnung. Deshalb wurden sie abgebaut.

i Die Container sind in den Boden eingelassen. Doris Schneider

„Man dachte erst, es ist ganz einfach, sie zu reparieren, aber das dauert etwas länger“, sagt Breitbarth. Deshalb sollen die Container erst einmal wieder aufgestellt werden, damit sie über die Ostertage verfügbar sind. „Nach Ostern werden sie dann noch einmal abgeholt und repariert.“

Dass unterdessen schon Batterien von Flaschen daneben stehen, ist im Übrigen nicht erlaubt. Wer einen vollen oder abgebauten Container vorfindet, muss die Flaschen in einem anderen entsorgen.

Weiterer Standort geplant

Die neuen Glascontainer kommen bei den Vorstädtern gut an, man kommt gut an die Öffnungen dran, sie sind viel sauberer und es macht kaum Lärm, wenn man Flaschen einwirft. Im Zuge des Ausbaus der Südallee ist ein weiterer Standort geplant, berichtet Heiko Breitbarth.