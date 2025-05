Scheunenbrand in Brey sorgt für Vollsperrung der B9

Am Freitagmittag kam es zu einem Brand einer Scheune und angrenzender Garage in Brey, von dem auch ein Wohngebäude betroffen war. Die Bewohner blieben unverletzt. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Zu einem Feuerwehreinsatz in Brey ist es am Freitagmittag gegen 14.20 Uhr gekommen. Bei diesem wurde ein Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen, wie die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kathrin Laymann, mitteilt. Laut Polizei wurde ein Brand einer größeren Scheune mit anliegenden Garagen im Hinterhof eines Mehrparteienhauses gemeldet. Dieses habe sich zwischen der innerörtlichen B9 und der Bahnlinie befunden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stand die Scheune bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand, das Feuer griff auf die Garagen über. Zwei Fahrzeuge, darunter ein Wohnmobil, wurden durch das Feuer vollständig zerstört, zwei weitere wurden beschädigt. Scheune und Garage brannten vollständig aus.

Bewohner blieben unverletzt, zwei Wehrleute werden leicht verletzt

Die umliegenden Häuser mussten aufgrund der massiven Rauchentwicklung evakuiert werden. Auch das angrenzende Mehrparteienhaus wurde durch das Feuer beschädigt, ist aber weiterhin bewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt, heißt es von Bürgermeisterin Laymann.

Die Bahnstrecke war für eine Stunde gesperrt. Für die Dauer des Einsatzes musste die B9 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, eine Umleitung war über Rhens und Boppard eingerichtet. Gegen 18.15 Uhr konnte die Strecke Richtung Boppard wieder geöffnet werden. Die Sperrung wurde um 18.54 Uhr vollständig aufgehoben.

Schadenshöhe könnte im unteren sechsstelligen Bereich liegen

Zwei Feuerwehreinsatzkräfte wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte unter der Leitung der Feuerwehr Rhein-Mosel. Beteiligt waren Kräfte aus Brey, Spay, Rhens, Nörtershausen, Waldesch und Winningen sowie die Feuerwehreinsatzzentrale. Im Einsatz waren ebenfalls der Gefahrenstoffzug Mayen-Koblenz, die Drohneneinheit DRK Mayen-Koblenz aus Andernach, das DRK sowie Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei.

Wie die Polizei abschließend mitteilt, wurden die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Schadenshöhe könnte sich im unteren sechsstelligen Bereich befinden.