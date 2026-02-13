Hoher Pegelstand in Koblenz: Scheitelpunkt wird für Sonntag erwartet
Der viele Regen der vergangenen Tage hat die Pegelstände von Rhein und Mosel ansteigen lassen. In Koblenz könnten Uferstraßen überspült werden. Der Scheitelpunkt soll allerdings bereits am Sonntag erreicht werden.
Durch starke Zuflüsse an Rhein und Mosel ist mit einem Anstieg der Pegel auch im Bereich der Stadt Koblenz zu rechnen. Es ist nach derzeitigen Prognosen zu erwarten, dass der Pegel Koblenz am Sonntagnachmittag am Scheitelpunkt bis maximal 5,50 Meter ansteigt, teilt die Stadtverwaltung mit.