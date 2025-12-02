Scheiben in Koblenzer Sparkasse eingeschlagen

Wer am Wochenende Bargeld für den Koblenzer Weihnachtsmarkt benötigte, stand an der Sparkasse am Willi-Hörter-Platz vor verschlossenen Türen. Was dort vorgefallen ist.
Lesezeit 1 Minute
Absperrband und ein Schild am Eingang: „Aufgrund von Vandalismus vorübergehend geschlossen.“ Beim Blick durch die Scheiben sind Glassplitter am Boden des Foyers zu sehen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Verena Dörfer vom Polizeipräsidium Koblenz, dass eine Sicherheitsmitarbeiterin des Weihnachtsmarkts am Samstag gegen 18.