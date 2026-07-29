Rock-Theater in Koblenz Schauspiel im Denkmal zeigt Lebenskrise im Krimi-Format Alexander Thieme-Garmann 29.07.2026, 14:00 Uhr

i Szene in einem New Yorker Büro (von links): Katharina Pauls, Axel Hinz, Lisa Birnkott und Larissa Blanchard. Alexander Thieme-Garmann

Das Rock-Theater „The Deadly Democrats - Assault No. 23“ feiert am 31. Juli Premiere in Koblenz. Wir haben mit Schauspieler, Regisseur und Autor Axel Hinz über die Story und ihre Botschaften gesprochen.

Das Schauspiel im Denkmal ist zurück auf dem Fort Konstantin in Koblenz. Am Freitag, 31. Juli, feiert das Theaterstück „The Deadly Democrats – Assault No. 23“ um 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne Premiere. Axel Hinz ist hierbei nicht nur einer der Schauspieler, sondern auch Regisseur und Autor.







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