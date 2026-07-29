Rock-Theater in Koblenz
Schauspiel im Denkmal zeigt Lebenskrise im Krimi-Format
Szene in einem New Yorker Büro (von links): Katharina Pauls, Axel Hinz, Lisa Birnkott und Larissa Blanchard.
Szene in einem New Yorker Büro (von links): Katharina Pauls, Axel Hinz, Lisa Birnkott und Larissa Blanchard.
Alexander Thieme-Garmann

Das Rock-Theater „The Deadly Democrats - Assault No. 23“ feiert am 31. Juli Premiere in Koblenz. Wir haben mit Schauspieler, Regisseur und Autor Axel Hinz über die Story und ihre Botschaften gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Schauspiel im Denkmal ist zurück auf dem Fort Konstantin in Koblenz. Am Freitag, 31. Juli, feiert das Theaterstück „The Deadly Democrats – Assault No. 23“ um 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne Premiere. Axel Hinz ist hierbei nicht nur einer der Schauspieler, sondern auch Regisseur und Autor.
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