Vandalismus in Koblenz Schaufensterscheibe kaputt: Keine Hinweise auf Täter Doris Schneider 07.01.2026, 16:00 Uhr

i Die Scheibe in der Parfümerie in der Koblenzer Löhrstraße ist an Weihnachten zerstört worden und noch immer nur notdürftig repariert. Doris Schneider

An Weihnachten ist eine Scheibe an einer Parfümerie in der Koblenzer Löhrstraße zerstört worden – von wem, bleibt unklar. Das sagt die Polizei.

Noch immer ist die Scheibe an der Parfümerie Mon Pierre in der Koblenzer Fußgängerzone mit Holzplatten verkleidet, der Schaden nicht behoben. An Weihnachten ist die Scheibe eingeworfen worden, von wem, ist weiterhin unklar. „Der Vorgang befindet sich noch in der Bearbeitung, es haben sich bislang keine neuen Ermittlungsansätze ergeben“, so Oliver Jutz, stellvertretender Leiter der Polizei-Pressestelle in Koblenz.







