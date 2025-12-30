Randale an Weihnachten Schaufensterscheibe in Koblenz eingeschlagen Doris Schneider 30.12.2025, 11:46 Uhr

i Die rechte Scheibe ist kaputt, das Fenster der Parfümerie in der Löhrstraße wird durch Holzplatten gesichert. Doris Schneider

Während die Koblenzer Löhrstraße noch in weihnachtlicher Stille liegt, klirren Scherben: Am frühen Morgen des 26. Dezember wird eine Schaufensterscheibe zertrümmert. Und es ist nicht der erste Fall, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet.

Die Scheibe ist notdürftig mit Holz gesichert, die gezackten Scherben sind unangetastet: In der Parfümerie Mon Pierre in der Koblenzer Löhrstraße ist am zweiten Weihnachtstag eine Schaufensterscheibe zertrümmert worden. „Wir sollen noch nichts anfassen, damit wir keine Spuren verwischen, die Polizei ermittelt noch“, sagen Mitarbeiterinnen Anfang der Woche gegenüber unserer Zeitung.







