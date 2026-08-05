Ziemlich genau zwei Drittel der geplanten neuen Schallschutzwände wurden an den Bahngleisen in Koblenz bislang gebaut. Ein Bahn-Sprecher teilte nun mit, wie viele (Kilo)Meter noch fehlen, bis die Gesamtmaßnahme fertig ist.
Lesezeit 1 Minute
Mehrere Kilometer Schallschutzwände entlang der Bahnschienen in Koblenz werden erst deutlich später fertig als geplant. Das teilte der Konzern zuletzt unserer Redaktion auf Anfrage mit – und verriet zudem, wie viele Kilometer im aktuellen Projekt noch ausstehen.