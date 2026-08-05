Arbeiten der Bahn dauern an Schallschutzwände in Koblenz: So viele Meter fehlen noch Matthias Kolk 05.08.2026, 17:00 Uhr

i Insgesamt 3,9 Kilometer Schallschutzwände werden in Koblenz seit einiger Zeit errichtet. Die Arbeiten werden sich mancherorts aber noch ziehen. Matthias Kolk

Ziemlich genau zwei Drittel der geplanten neuen Schallschutzwände wurden an den Bahngleisen in Koblenz bislang gebaut. Ein Bahn-Sprecher teilte nun mit, wie viele (Kilo)Meter noch fehlen, bis die Gesamtmaßnahme fertig ist.

Mehrere Kilometer Schallschutzwände entlang der Bahnschienen in Koblenz werden erst deutlich später fertig als geplant. Das teilte der Konzern zuletzt unserer Redaktion auf Anfrage mit – und verriet zudem, wie viele Kilometer im aktuellen Projekt noch ausstehen.







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