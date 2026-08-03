Arbeiten in Koblenz stocken
Schallschutzwände der Bahn bleiben vorerst lückenhaft
Bereits vor rund eineinhalb Jahren haben in der Löhrstraße in Koblenz die Bauarbeiten für eine Schallschutzwand begonnen. Doch s
Bereits vor rund eineinhalb Jahren haben in der Löhrstraße in Koblenz die Bauarbeiten für eine Schallschutzwand begonnen. Doch seit einiger Zeit verändert sich an dem halbfertigen Zustand nichts.
Matthias Kolk

Eigentlich hätten viele Schallschutzwände an den Bahngleisen in Koblenz längst fertig sein sollen. Zum Beispiel in der Löhrstraße gehen Passanten aber weiter an lückenhaften Wänden vorbei. Das wird stellenweise wohl auch noch länger so bleiben.

Lesezeit 2 Minuten
Auf dem schmalen Grünstreifen zwischen Bahngleisen und der Löhrstraße nahe dem Hauptbahnhof in Koblenz zeigt sich ein seltsames Bild: Dunkle Schallschutzwände sind da montiert worden, doch die Schutzwand, die den Bahnlärm für Anwohner abfangen soll, ist so lückenhaft wie die Zahnreihen eines Schulkindes.
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