Eigentlich hätten viele Schallschutzwände an den Bahngleisen in Koblenz längst fertig sein sollen. Zum Beispiel in der Löhrstraße gehen Passanten aber weiter an lückenhaften Wänden vorbei. Das wird stellenweise wohl auch noch länger so bleiben.
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Auf dem schmalen Grünstreifen zwischen Bahngleisen und der Löhrstraße nahe dem Hauptbahnhof in Koblenz zeigt sich ein seltsames Bild: Dunkle Schallschutzwände sind da montiert worden, doch die Schutzwand, die den Bahnlärm für Anwohner abfangen soll, ist so lückenhaft wie die Zahnreihen eines Schulkindes.