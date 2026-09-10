Handwerk, Autos und Aktionen
Schängelmarkt verwandelt Koblenz in Erlebnisarena
Chillen am Schlossrondell: Auch in diesem Jahr bietet der Schängelmarkt in der Koblenzer Innenstadt wieder zahlreiche Möglichkei
Chillen am Schlossrondell: Auch in diesem Jahr bietet der Schängelmarkt in der Koblenzer Innenstadt wieder zahlreiche Möglichkeiten, die Stadt mal anders zu erleben.
Alexander Thieme-Garmann

Der Koblenzer Schängelmarkt zieht jedes Jahr Tausende Besucher in die Innenstadt. Dann wird Programm an elf Orten geboten. Welche bekannten Aktionen am Start sind und was neu dabei ist – gegliedert nach den Veranstaltungstagen. 

Lesezeit 3 Minuten
Viele Koblenzer haben den Termin fett im Kalender markiert: Der Schängelmarkt lädt von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September, in die Innenstadt ein. Livebands und DJs sorgen für passende Musik auf den Plätzen, der Kunsthandwerkermarkt feiert sein 30-jähriges Bestehen, es gibt etliche Familienangebote, und auch die Fahrradmesse ist wieder dabei, die im vergangenen Jahr erstmals angeboten wurde, teilt das Stadtmarketing auf Anfrage unserer ...
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