Der Koblenzer Schängelmarkt zieht jedes Jahr Tausende Besucher in die Innenstadt. Dann wird Programm an elf Orten geboten. Welche bekannten Aktionen am Start sind und was neu dabei ist – gegliedert nach den Veranstaltungstagen.
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Viele Koblenzer haben den Termin fett im Kalender markiert: Der Schängelmarkt lädt von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September, in die Innenstadt ein. Livebands und DJs sorgen für passende Musik auf den Plätzen, der Kunsthandwerkermarkt feiert sein 30-jähriges Bestehen, es gibt etliche Familienangebote, und auch die Fahrradmesse ist wieder dabei, die im vergangenen Jahr erstmals angeboten wurde, teilt das Stadtmarketing auf Anfrage unserer ...