Viel Platz mitten in Koblenz
Schängel-Center: Was wird aus der Nachtarena-Fläche?
Im Schängel-Center in Koblenz befindet sich mitten in der Stadt eine bunte Mischung aus Dienstleistern, Gewerbeflächen und Verwa
Im Schängel-Center in Koblenz befindet sich mitten in der Stadt eine bunte Mischung aus Dienstleistern, Gewerbeflächen und Verwaltungswesen.
Matthias Kolk

Die Gewerbefläche, die die Nachtarena im Koblenzer Schängel-Center hinterlassen hat, ist groß. Entsprechend groß ist auch die Herausforderung, für sie eine zukunftsfähige Lösung zu finden. Die Vermietergesellschaft äußert sich zum aktuellen Stand.

Lesezeit 2 Minuten
Bis Ende Juni soll das gesamte Inventar der Nachtarena, vormals Agostea, raus aus dem ersten Obergeschoss des Koblenzer Schängel-Centers. Der Vermieter will die 1500 Quadratmeter große Fläche neu vermieten. Aber an wen? Und was für ein Konzept passt zu der Fläche?

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