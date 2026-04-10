Die Gewerbefläche, die die Nachtarena im Koblenzer Schängel-Center hinterlassen hat, ist groß. Entsprechend groß ist auch die Herausforderung, für sie eine zukunftsfähige Lösung zu finden. Die Vermietergesellschaft äußert sich zum aktuellen Stand.
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Bis Ende Juni soll das gesamte Inventar der Nachtarena, vormals Agostea, raus aus dem ersten Obergeschoss des Koblenzer Schängel-Centers. Der Vermieter will die 1500 Quadratmeter große Fläche neu vermieten. Aber an wen? Und was für ein Konzept passt zu der Fläche?