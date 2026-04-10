Viel Platz mitten in Koblenz Schängel-Center: Was wird aus der Nachtarena-Fläche? Matthias Kolk 10.04.2026, 14:00 Uhr

i Im Schängel-Center in Koblenz befindet sich mitten in der Stadt eine bunte Mischung aus Dienstleistern, Gewerbeflächen und Verwaltungswesen. Matthias Kolk

Die Gewerbefläche, die die Nachtarena im Koblenzer Schängel-Center hinterlassen hat, ist groß. Entsprechend groß ist auch die Herausforderung, für sie eine zukunftsfähige Lösung zu finden. Die Vermietergesellschaft äußert sich zum aktuellen Stand.

Bis Ende Juni soll das gesamte Inventar der Nachtarena, vormals Agostea, raus aus dem ersten Obergeschoss des Koblenzer Schängel-Centers. Der Vermieter will die 1500 Quadratmeter große Fläche neu vermieten. Aber an wen? Und was für ein Konzept passt zu der Fläche?







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