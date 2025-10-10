Das fordern die IG Metaller
Sanierungsplan bei ZF Koblenz: Gewerkschaft stimmt zu
Der ZF-Standort in Koblenz-Kesselheim. Hier sollen rund 450 Stellen wegfallen.
Mirco Klein

Es war eine von mehreren Hiobsbotschaften in der jüngeren Vergangenheit: Automobilzulieferer ZF will am Standort Koblenz knapp 450 Stellen abbauen. Die Mitglieder der IG Metall lehnen das weiterhin ab und stellen Forderungen an den Konzern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Mitgliederversammlung der IG Metall am Koblenzer ZF-Standort am Freitagmorgen war voll besetzt, die Zustimmung betrug nach Gewerkschaftsangaben 100 Prozent: Demnach haben die IG Metaller beim Automobilzulieferer ZF Koblenz dem Sanierungstarifvertrag am Standort in Kesselheim ihr Ja gegeben.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region