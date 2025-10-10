Das fordern die IG Metaller Sanierungsplan bei ZF Koblenz: Gewerkschaft stimmt zu 10.10.2025, 15:17 Uhr

i Der ZF-Standort in Koblenz-Kesselheim. Hier sollen rund 450 Stellen wegfallen. Mirco Klein

Es war eine von mehreren Hiobsbotschaften in der jüngeren Vergangenheit: Automobilzulieferer ZF will am Standort Koblenz knapp 450 Stellen abbauen. Die Mitglieder der IG Metall lehnen das weiterhin ab und stellen Forderungen an den Konzern.

Die Mitgliederversammlung der IG Metall am Koblenzer ZF-Standort am Freitagmorgen war voll besetzt, die Zustimmung betrug nach Gewerkschaftsangaben 100 Prozent: Demnach haben die IG Metaller beim Automobilzulieferer ZF Koblenz dem Sanierungstarifvertrag am Standort in Kesselheim ihr Ja gegeben.







