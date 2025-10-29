Koblenzer Großbaustelle Sanierung des Stadttheaters kostet 40 Millionen Euro 29.10.2025, 11:46 Uhr

i Die Sanierung des Koblenzer Stadttheaters kostet rund 40 Millionen Euro. Alexej Zepik

Das Koblenzer Stadttheater wird großflächig saniert. Die Gesamtkosten betragen Stand jetzt rund 40 Millionen Euro. In der Stadtpolitik gibt es vereinzelt Kritik an dem Betrag, aber vor allem große Zustimmung für die Arbeiten.

Die Sanierung des Koblenzer Stadttheaters ist ein komplexes und facettenreiches Großprojekt und zieht sich bereits länger hin. Die Kosten betragen – Stand jetzt – insgesamt 40 Millionen Euro. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Hufa) erinnerte Christoph Schöll (FDP) daran, dass erste Kostenschätzungen einst bei 17 Millionen Euro gelegen hätten.







