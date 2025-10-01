Spatenstich in Bendorf-Sayn Sanierung der „Sääner Hall“ beginnt Alexander Thieme-Garmann 01.10.2025, 16:03 Uhr

i Der symbolische Spatenstich ist vollbracht (von links): MdB Thorsten Rudolph, Förderkreisvorsitzende Sandy Renner, Bürgermeister Christoph Mohr, Astrid Conrad-Hommer (Bauamt) und Architekt Thomas Steinhardt. Alexander Thieme-Garmann

Nach vier Jahren Vorlaufzeit kann es endlich losgehen: Viele Bendorfer, insbesondere Sayner, haben am symbolischen Spatenstich für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle teilgenommen.

Unter großer Teilnahme der Bevölkerung ist in dieser Woche der symbolische Spatenstich für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sayn erfolgt. Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass das Projekt nur wegen der Förderzusage aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Angriff genommen werden konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen