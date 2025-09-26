Die Industriestraße ist die Hauptverkehrsader des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich. Hier staut es sich regelmäßig. Und: Sie ist in die Jahre gekommen. Im Interview erklärt Stadtbürgermeister Gerd Harner, was bei der geplanten Sanierung ansteht.
Links auf die Industriestraße abzubiegen, kann im Gewerbepark Mülheim-Kärlich durchaus nervenaufreibend sein. Neben den Staus – vor allem zu den Stoßzeiten – hat die Hauptverkehrsader einer der längsten Shopping-Meilen Deutschlands aber noch ganz andere Probleme.