Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Sanierung der Industriestraße ist „ein Riesenprojekt“ 26.09.2025, 06:30 Uhr

i Die Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist in die Jahre gekommen. Im kommenden Jahr soll sie deswegen saniert werden – ein Großprojekt für die Stadt Mülheim-Kärlich. Alexej Zepik

Die Industriestraße ist die Hauptverkehrsader des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich. Hier staut es sich regelmäßig. Und: Sie ist in die Jahre gekommen. Im Interview erklärt Stadtbürgermeister Gerd Harner, was bei der geplanten Sanierung ansteht.

Links auf die Industriestraße abzubiegen, kann im Gewerbepark Mülheim-Kärlich durchaus nervenaufreibend sein. Neben den Staus – vor allem zu den Stoßzeiten – hat die Hauptverkehrsader einer der längsten Shopping-Meilen Deutschlands aber noch ganz andere Probleme.







