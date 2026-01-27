Auf der stark befahrenen B42 zwischen Urbar und Koblenz müssen sich Verkehrsteilnehmer auf monatelange Sperrungen einstellen. Die Fahrbahn wird saniert, der Verkehr soll dabei in beiden Richtungen aufrechterhalten werden.
Ende Februar steht zwischen Urbar und Koblenz-Ehrenbreitstein ein schon lang ersehntes Großprojekt an: Die B42 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern saniert, die Fahrbahn wird dazu auch gesperrt. Dieses Frühjahr sollen die Arbeiten an der kaputten Straße abgeschlossen sein, teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.