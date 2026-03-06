FDP-Kandidatin im Wahlkreis 10
Sandra Krämer: Von Flugzeugen, Eiskunstlauf und Chancen
Sandra Krämer (FDP) tritt bei der Landtagswahl am 22. März als Direktkandidatin im Wahlkreis 10 an.
Eva Hornauer

Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Sandra Krämer (FDP), die im Wahlkreis 10 antritt. 

Lesezeit 4 Minuten
Sandra Krämer betritt das Café Nook in der Vallendarer Heerstraße. Kurz stockt ihr Schritt, ihr Blick geht suchend durch den Gästeraum, dann ein Lächeln – sie hat unsere Reporterin gefunden. Mit selbstbewusstem Schritt läuft die noch 22-Jährige auf den Tisch am Fenster zu.

