FDP-Kandidatin im Wahlkreis 10 Sandra Krämer: Von Flugzeugen, Eiskunstlauf und Chancen Eva Hornauer 06.03.2026, 14:04 Uhr

i Sandra Krämer (FDP) tritt bei der Landtagswahl am 22. März als Direktkandidatin im Wahlkreis 10 an. Eva Hornauer

Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Sandra Krämer (FDP), die im Wahlkreis 10 antritt.

Sandra Krämer betritt das Café Nook in der Vallendarer Heerstraße. Kurz stockt ihr Schritt, ihr Blick geht suchend durch den Gästeraum, dann ein Lächeln – sie hat unsere Reporterin gefunden. Mit selbstbewusstem Schritt läuft die noch 22-Jährige auf den Tisch am Fenster zu.







