Urlaubsflair am Moselufer Sand s(ch)ieben: Koblenzer Stattstrand öffnet bald Katrin Steinert 17.04.2026, 16:38 Uhr

i Klaus Berg und sein Team haben die nächsten Wochen weiter alle Hände (und Schaufeln) voll zu tun: Am Metternicher Moselufer wird der Stattstrand mit rund 1000 bis 1200 Tonnen Sand hergerichtet und startklar für die Saison gemacht. Katrin Steinert

Der Koblenzer Stattstrand in Metternich erwacht aus dem Winterschlaf und wird für die Sommersaison hergerichtet. Betreiber Klaus Berg verteilt mit seinem Trecker den Sand, der den Betonboden in eine Urlaubsalternative verwandelt. Wann eröffnet wird.

Fürs Strandurlaubsgefühl muss man nicht weit fliegen, in Koblenz gibt’s das auch am Moselufer in Metternich: Aktuell arbeitet Betreiber Klaus Berg mit seinem Trecker daran, die 1000 bis 1200 Tonnen Sand auf dem Areal des Stattstrands zu verteilen und somit den Beton in ein Sandparadies zu verwandeln.







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