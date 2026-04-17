Der Koblenzer Stattstrand in Metternich erwacht aus dem Winterschlaf und wird für die Sommersaison hergerichtet. Betreiber Klaus Berg verteilt mit seinem Trecker den Sand, der den Betonboden in eine Urlaubsalternative verwandelt. Wann eröffnet wird.
Lesezeit 1 Minute
Fürs Strandurlaubsgefühl muss man nicht weit fliegen, in Koblenz gibt’s das auch am Moselufer in Metternich: Aktuell arbeitet Betreiber Klaus Berg mit seinem Trecker daran, die 1000 bis 1200 Tonnen Sand auf dem Areal des Stattstrands zu verteilen und somit den Beton in ein Sandparadies zu verwandeln.