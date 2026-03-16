Von Koblenz aus wurde – aus Arbeitnehmersicht – über einen kompletten Teilbereich des Automobilzulieferers ZF verhandelt. Die sogenannte Division U geht nun an die Samsung-Tochter Harman über. Was bedeutet das für die Mitarbeiter an Rhein und Mosel?
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Zufrieden präsentierten IG Metall Koblenz und Betriebsrat eine „Win-Win”-Lösung für die sogenannte Division U des weltweit operierenden Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG. Im Zuge einer notwendigen Ausgliederung haben Konzernleitung, Betriebsrat und IG Metall eine Lösung verhandelt, die für die betroffene Belegschaft Sicherheit und Kontinuität verspricht.