Ausgliederung bei ZF Samsung-Tochter Harman kommt nach Koblenz Wolfgang Lucke 16.03.2026, 17:14 Uhr

i Erdal Tahta, Betriebsratsvorsitzender ZF Koblenz und Verhandlungsführer von Seiten des Gesamtbetriebsrats im Ausgliederungsprozess, Stefanie Majer, Politische Sekretärin IG Metall Koblenz, Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz und Verhandlungsführer für die IG Metall im Ausgliederungsprozess, bei der Pressekonferenz in Koblenz (von links). Wolfgang Lucke

Von Koblenz aus wurde – aus Arbeitnehmersicht – über einen kompletten Teilbereich des Automobilzulieferers ZF verhandelt. Die sogenannte Division U geht nun an die Samsung-Tochter Harman über. Was bedeutet das für die Mitarbeiter an Rhein und Mosel?

Zufrieden präsentierten IG Metall Koblenz und Betriebsrat eine „Win-Win”-Lösung für die sogenannte Division U des weltweit operierenden Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG. Im Zuge einer notwendigen Ausgliederung haben Konzernleitung, Betriebsrat und IG Metall eine Lösung verhandelt, die für die betroffene Belegschaft Sicherheit und Kontinuität verspricht.







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