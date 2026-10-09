Koblenz gegen rechtsextrem
Samstagsdemo: So erklären CDU, FDP und WGS ihr Fehlen
Auf einem Banner steht "Demokratie" geschrieben. Am Samstag gibt es in Koblenz eine Demonstration gegen Rechtsextremismus.
Auf einem Banner steht "Demokratie" geschrieben. Am Samstag gibt es in Koblenz eine Demonstration gegen Rechtsextremismus.
picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus rufen mehrere Parteien in Koblenz für Samstag auf. CDU, FDP und Wählergruppe Schängel beteiligen sich nicht daran. Das sind ihre Gründe.

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Am Samstag ruft ein Parteienbündnis in Koblenz zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus um 11 Uhr auf dem Zentralplatz auf. Die CDU, die FDP und die Wählergruppe Schängel werden sich nicht beteiligen – und erklären sich am Freitag in einer langen Pressemeldung.
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