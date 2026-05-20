Die bekannte Mittelalter-Rockband Saltatio Mortis spielt am Freitag und Samstag im Rahmen ihrer „Burgentour“ auf der Festung Ehrenbreitstein. Und: Zu gleich zwei Autogrammstunden sind die bekannten Musiker in der Innenstadt unterwegs.

Die Mittelalter-Rockband Saltatio Mortis spielt am Freitag, 22. Mai und Samstag, 23. Mai, im Rahmen ihrer „Burgentour Staub & Schatten“, auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Livetour führt die Gruppe, so heißt es in einer Mitteilung, „speziell an jene Orte, an denen ihre Musik ihre volle Kraft enfaltet: Burgen, Schlösser und Freilichtbühnen in Deutschland.“ Weiter heißt es, Ausgangspunkt der Tour sei ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Fantasyautor Torsten Witze entstand. Dessen neue Romanreihe „Der Prinz von Staub und Schatten“ wird von Saltatio Mortis musikalisch begleitet.

Autogrammstunde mit Saltatio Mortis

Übrigens: Wer die Band persönlich treffen und ein Autogramm ergattern möchte, bekommt dank des Koblenzer Spieleladens „Spieß, Stein, Papier“ am Friedrich-Ebert-Ring die Gelegenheit dazu. Dort gibt es am Freitag von 13.30 bis 14.30 Uhr und am Samstag von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Autogrammstunde mit der Band. Auch Torsten Weitze ist mit dabei. Generell begleitet der Spieleladen das Gastspiel der Mittelalterband mit einem „Pop-Up-Store“ (Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 18 Uhr), unter anderem gibt es dann limitierte Merchandise-Artikel zu erstehen.

Vom Spieleladen selbst heißt es in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion übrigens: „ Wir freuen uns riesig, dass Saltatio Mortis sich entschieden hat, ihren Pop-Up-Store bei uns im Spieß Stein Papier veranstalten.“ Und weiter: „Als Fachhandelsgeschäft für Brett- und Rollenspiele begeistert uns besonders die gemeinsame Leidenschaft für dieses Thema.“

Für beide Konzerte auf der Ehrenbreitstein gibt es noch Tickets online sowie ﻿gegebenenfalls noch Restbestände an der Abendkasse.