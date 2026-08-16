Schulbau in Koblenz-Goldgrube
Rundgang mit Bürgern: Anwohner fürchten mehr Verkehr
Der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka (Mitte) und Vertreter der Straßenplanung, der Straßenverkehrsbehörde und des Ordnungsa
Der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka (Mitte) und Vertreter der Straßenplanung, der Straßenverkehrsbehörde und des Ordnungsamts erläutern Details und nehmen Anregungen der Bürger entgegen.
Alexej Zepik

Petitionen und eine sehr gut besuchte dreistündige Bürgerversammlung im Frühjahr – seitdem war es ruhiger geworden um den geplanten Übergangsstandort auch fürs Max-von-Laue-Gymnasium in der Koblenzer Goldgrube. Nun gibt es Gespräche mit Bürgern.

Lesezeit 5 Minuten
Es ist brennend heiß an diesem Freitagspätnachmittag. Am Overbergplatz in der Koblenzer Goldgrube ist kein Mensch zu sehen, außer der rund 20-köpfigen Gruppe, die überwiegend aus Anwohnern besteht, und Vertretern der Stadt rund um Tiefbauamtsleiter Kai Mifka.
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