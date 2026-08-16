Petitionen und eine sehr gut besuchte dreistündige Bürgerversammlung im Frühjahr – seitdem war es ruhiger geworden um den geplanten Übergangsstandort auch fürs Max-von-Laue-Gymnasium in der Koblenzer Goldgrube. Nun gibt es Gespräche mit Bürgern.
Lesezeit 5 Minuten
Es ist brennend heiß an diesem Freitagspätnachmittag. Am Overbergplatz in der Koblenzer Goldgrube ist kein Mensch zu sehen, außer der rund 20-köpfigen Gruppe, die überwiegend aus Anwohnern besteht, und Vertretern der Stadt rund um Tiefbauamtsleiter Kai Mifka.