Universität Koblenz Rund 700 „Ersties“ starten ins Sommersemester 2026 Peter Meuer 08.04.2026, 16:15 Uhr

i Im Auditorium Maximum kamen die neuen Erstsemester zusammen. Universität Koblenz/Christoph Asche

Hunderte Erstsemester haben zum Sommersemester an der Universität Koblenz ihr Studium aufgenommen. In den ersten Tagen geht es für sie vor allem um eines: Die neue Welt erst einmal kennenzulernen, in die sie nun eintauchen.

Rund 700 Erstsemester haben dieser Tage ihr Studium an der Universität Koblenz aufgenommen und starten nun in das Sommersemester 2026. Knapp 60 Prozent der „Neulinge“ sind Frauen, etwa ein Fünftel internationale Studentinnen und Studenten. Begrüßt worden seien sie mit einem bunten Einführungsprogramm, wie die Universität in einer Mitteilung schreibt.







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