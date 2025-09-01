In einigen Teilen von Lützel ist schon seit dem Wochenende das Gas weg. Als Grund für die Störung nennt die Energieversorgung Mittelrhein einen Wasserrohrbruch.

i Rund 500 Haushalte in Lützel sind laut der EVM von der Störung in der Gasversorgung betroffen. Fabian Sommer. picture alliance/dpa

In Teilen von Lützel ist die Gasversorgung seit dem Wochenende ausgefallen. Das Ausmaß der Störung sei größer, als zunächst angenommen, teilt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) mit. „Leider wird es noch einige Tage dauern, bis die Gasversorgung vollständig wiederhergestellt ist“, erklärt Marcelo Peerenboom, Sprecher der EVM-Gruppe. Betroffen sind laut Unternehmen rund 80 Gasanschlüsse in der Karl-Russell-Straße sowie in der Mayener Straße (Hausnummern 85–133 bzw. 88–124). Insgesamt seien 500 Haushalte von der Störung der Gasversorgung betroffen. „Die Energienetze Mittelrhein (ENM) arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens“, erklärt die EVM.

Als Auslöser der Störung wird ein Wasserrohrbruch in der Mayener Straße auf der Höhe des Hotel Steins genannt. „ Dort verläuft eine Wasserleitung direkt über einer Gasleitung. Durch einen Rohrbruch wurde das darunterliegende Gasrohr beschädigt, sodass Wasser in die Erdgasleitung eindringen konnte“, erklärt die EVM. „Die Gasversorgung wurde daraufhin am Wochenende vorsorglich unterbrochen. Am Sonntag konnte der Bereitschaftsdienst der ENM die Schadstelle lokalisieren und freilegen.“

Wie lange Reparatur dauert, steht noch nicht fest

Die eingedrungenen Wassermengen seien aber so groß, dass die betroffenen Leitungen nicht kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden können. Nach aktueller Einschätzung muss das Gasnetz im betroffenen Bereich vollständig außer Betrieb genommen und gereinigt werden. Am Dienstagnachmittag soll feststehen, wie diese Maßnahmen technisch umgesetzt werden und wie lange sie schlussendlich dauern werden, teilt die EVM mit. „Erst dann können wir den Kundinnen und Kunden eine verlässlichere Einschätzung zur Dauer der Unterbrechung geben“, sagt Peerenboom. „Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis und versichern, dass wir alles tun, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.“