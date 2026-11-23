Felix Bartsch aus Oberfell Rufus Zweipfennig jagt Geister in Koblenz Annika Wilhelm 23.11.2026, 13:30 Uhr

i Felix Bartsch schrieb den Urban-Fantasy-Roman Zweipfennigs geisterhafte Detektei: Erster Fall. Das zweite Buch erscheint am 29. November. Annika Wilhelm

Ein Geisterjäger mitten in Koblenz: Rufus Zweipfennigs Job ist ungewöhnlich. In der Hexenwelt gilt er als Außenseiter. Wer steckt hinter dem kuriosen Herrn, der das mystische Koblenz und die Region aufmischt?

Rufus Zweipfennig ist Geisterjäger, einer der letzten in Deutschland. Und trotzdem zieht er selten einen Job an Land. In Koblenz und der Region gibt es trotzdem den ein oder anderen Fall – und genau da treibt auch Zweipfennig sich herum, um Verschwörungen rund um die Geister und Hexenwelt aufzudecken.







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