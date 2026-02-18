Philip Rünz ist erst 28 Jahre alt und trotzdem schon Landtagskandidat der Koblenzer CDU. Er weiß um den Erwartungsdruck, der auf ihm lastet. Im Wahlkampf gibt er sich als Vertreter der jungen Generation, der man auch mal zuhören solle.
Lesezeit 5 Minuten
Ganz klar, für die Koblenzer CDU soll in diesem prestigeträchtigen Wahlkreis 9 das Direktmandat wieder her. Zuletzt war zweimal die SPD erfolgreich, 2016 mit dem aktuellen Koblenzer OB David Langner, und 2021 mit Anna Köbberling. Für die CDU tritt Philip Rünz an, erst 28 Jahre alt, persönlicher Referent des CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Oster, im Gegensatz zur Konkurrenz ohne Landtagserfahrung, dafür aber mit einer gewissen ...