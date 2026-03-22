Vier Abgeordnete in Mainz
Rünz erobert das Direktmandat für Koblenzer CDU zurück
So sehen Sieger aus: Die Koblenzer CDU freut sich über den gewonnene Direktmandat von Philip Rünz (Mitte).
So sehen Sieger aus: Die Koblenzer CDU freut sich über den gewonnene Direktmandat von Philip Rünz (Mitte).
Mirco Klein

Es zeichnete sich früh ab, nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen war klar: Philip Rünz hat für die Koblenzer CDU das Direktmandat in den Landtag zurückerobert. Anna Köbberling (SPD) unterlag, bleibt aber in Mainz – wie zwei weitere Koblenzer. 

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Zehn Jahre hat es gedauert, jetzt ist es so weit: Die Koblenzer CDU hat den prestigeträchtigen Koblenzer Wahlkreis zurückerobert. Der erst 28-jährige Philip Rünz setzte sich gegen SPD-Kandidatin Anna Köbberling durch (29,8 zu 27,8 Prozent). Neben den beiden ziehen zwei weitere Koblenzer in den Landtag ein.

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