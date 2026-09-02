Das Rheingold-Quartier soll Wohnungen, Ärzte und Nahversorger nach Rübenach bringen. Auf einem Infoabend konnten sich Bürger über den aktuellen Stand informieren. Der Abend zeigte auch: Viele Rübenacher machen sich Gedanken zu dem Projekt.
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An der Aachener Straße in Rübenach soll ein neues Wohnquartier inklusive eines neuen Supermarkts entstehen, das Rheingold-Quartier. Bei einem Infoabend erfuhren interessierte Bürger den neuesten Stand zum Projekt. Und sie Zuhörer hatten einige Fragen mitgebracht.