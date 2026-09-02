Wohnbauprojekt in Koblenz
Rübenacher haben zum Rheingold-Quartier viele Fragen
Gut besucht war der Infoabend vom Planungsbüro Stadt-Land-plus zum Stand der Pläne zum Rheingold-Quartier in Rübenach.
Gut besucht war der Infoabend vom Planungsbüro Stadt-Land-plus zum Stand der Pläne zum Rheingold-Quartier in Rübenach.
Alexander Thieme-Garmann

Das Rheingold-Quartier soll Wohnungen, Ärzte und Nahversorger nach Rübenach bringen. Auf einem Infoabend konnten sich Bürger über den aktuellen Stand informieren. Der Abend zeigte auch: Viele Rübenacher machen sich Gedanken zu dem Projekt.

Lesezeit 2 Minuten
An der Aachener Straße in Rübenach soll ein neues Wohnquartier inklusive eines neuen Supermarkts entstehen, das Rheingold-Quartier. Bei einem Infoabend erfuhren interessierte Bürger den neuesten Stand zum Projekt. Und sie Zuhörer hatten einige Fragen mitgebracht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren