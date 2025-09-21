An der Rübenacher Grundschule wird der Schulsport noch größer geschrieben. Die Schule arbeitet bereits mit vielen Sportvereinen im Stadtteil und darüber hinaus zusammen. Jetzt wurde das Schulsportangebot erweitert. Dafür gab es eine Auszeichnung.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Auszeichnung wie die Zertifizierung zur Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport feiert man in der Grundschule Rübenach an einem dafür passenden Ort. So blieb die Aula als Schauplatz für den Festakt zunächst einmal verschlossen. Vielmehr versammelte sich die Schulgemeinschaft mit Rektor David Janser und Konrektorin Annika Löhndorf in der Schulsporthalle, benannt nach dem Rübenacher Fußballidol Franz Mohrs.