Auszeichnung für Einrichtung Rübenacher Grundschule hat ein Herz für den Sport Alexander Thieme-Garmann 21.09.2025, 12:00 Uhr

i Das Foto zeigt die Übergabe der Zertifizierungsurkunde (von links): Stefan Kölsch (leitender Regierungsschuldirektor), Monika Sauer (Vizepräsidentin des LSB Rheinland-Pfalz), Rektor David Janser, Konrektorin Annika Löhndorf und Alexandra Zinndorf (Regierungsschulrätin). Alexander Thieme-Garmann

An der Rübenacher Grundschule wird der Schulsport noch größer geschrieben. Die Schule arbeitet bereits mit vielen Sportvereinen im Stadtteil und darüber hinaus zusammen. Jetzt wurde das Schulsportangebot erweitert. Dafür gab es eine Auszeichnung.

Eine Auszeichnung wie die Zertifizierung zur Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport feiert man in der Grundschule Rübenach an einem dafür passenden Ort. So blieb die Aula als Schauplatz für den Festakt zunächst einmal verschlossen. Vielmehr versammelte sich die Schulgemeinschaft mit Rektor David Janser und Konrektorin Annika Löhndorf in der Schulsporthalle, benannt nach dem Rübenacher Fußballidol Franz Mohrs.







Artikel teilen

Artikel teilen