Übers ganze Jahr verteilt, finden im Koblenzer Stadtteil Rübenach Veranstaltungen zum 1250-jährigen Bestehen des Ortes statt. Am Samstag gab es ein buntes Programm auf dem Schulhof für Groß und Klein. Dabei wäre der Fassanstich fast ausgefallen.

Mit dem großen Dorffest hat Rübenach am Samstag den Höhepunkt seiner Jubiläumsveranstaltungen erlebt, die anlässlich seiner 1250-Jahr-Feier in diesem Jahr an verschiedenen Schauplätzen stattfinden. Nun war der Schulhof der Grundschule Ort des Geschehens, das am frühen Nachmittag begann und tief in der Nacht enden sollte.

Mit dem Aufbau eines großen Festzelts hatten die Ausrichter, die Alte Herren des FV Rheingold Rübenach, schon am Vortag dafür gesorgt, dass das bunte Bühnenprogramm auch von Tischen und Bänken aus verfolgt werden konnte. Währenddessen hatten die Anbieter gastronomischer Genüsse einen Ring um das Außengelände gebildet, in dessen Herzen der Bierwagen stand, dessen Besucherstrom zu keiner Zeit abriss. Auch an den Buden und Ständen am Rande bildeten sich lange Schlangen, deren Wartende es auf Currywurst oder Nierengulasch abgesehen hatten.

i Hoch das Bein: Mitmachen stand groß im Kurs beim Jubiläumsfest in Rübenach. Herbert Hennes

Genießer von Wein, Sekt oder Aperol spritz fanden reichlich Angebote an einer Handvoll Hütten, die mit Namen vergangener Rübenacher Wirtshäuser versehen waren. So repräsentierte der Sektstand des Frauenchors Quodlibet den Gasthof Zur Linde. Später wurde daraus die Gaststätte Stier bevor schließlich die Sparkasse Rübenach, ein Hauptsponsor des Dorffests, dort einzog und in der Folge den Spielautomaten durch einen Geldautomaten ersetzte.

Einen nostalgischen Blick zurück auf das Goldene Zeitalter der Gaststätten warf auch der Männerchor Rübenach, dessen Weinstand mit der einheimischen Bezeichnung Bei Sabel's an das Weinhaus Zur goldenen Krone erinnerte.

i Prost! Ob stehend oder sitzend: Beim Rübenacher Dorffest traf man sich, trank, aß und plauderte miteinander. Alexander Thieme-Garmann

Vom kurzen Ausflug in die Historie des Orts zurück ins Festzelt: Hier zog der Zauberer und Comedian Tim Salabim den Rübenacher Nachwuchs in seinen Bann. Er verwandelte Zauberstäbe in Bananen und sorgte damit nicht nur bei den Kindern für gute Laune. Dann folgte der große Moment – der Fassanstich, den Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vollzog. Fast wäre der zeremonielle Akt zur Festeröffnung gescheitert, weil ein Holzhammer fehlte. In letzter Sekunde gelang es den Veranstaltern dann doch noch, einen zu besorgen. So konnte die Bürgermeisterin, selbst ein Rübenacher Urgestein, zur Tat schreiten. Dabei stand ihr Ortsvorsteher Thomas Roos assistierend zur Seite. Allerdings ist die Zahl der von Mohrs benötigten Schläge nicht eindeutig überliefert.

Kurz darauf übernahmen wieder die Kinder das Kommando im Programm. Dabei wurde das begeisterte Publikum Zeuge von Tanzaufführungen, die bis zu 50 Protagonisten auf der Bühne vereinte. Von Lampenfieber war bei den jungen Tänzern nichts zu spüren. Warum auch – schließlich war es auf dem Gelände der Grundschule für viele ein Heimspiel.

Währenddessen wurde die Stimmung innerhalb und außerhalb des Zelts zunehmend ausgelassener. Mit Voranschreiten des Tages füllte sich das Festgelände zusehends. So entdeckte man in der Besuchermenge immer mehr Weingläser, die mit der Rübenacher Ortssilhouette versehen waren. Das große Glas mit dem ansprechenden Design wechselte schnell für fünf Euro den Besitzer. Auch hierfür hatten die Organisatoren ein Bon-System ausgeklügelt, das noch zu vorgerückter Stunde leicht zu durchschauen war. So kamen als Wertmarken nur zwei Farben von Chips zum Einsatz, die mit Gelb und Pink gut zu unterscheiden waren.

Jubiläumssocken zeigen die Rüwwenacher Möck

Neben dem Rübenacher Weinglas wartete das ortsbezogene Merchandising an diesem Tag mit einem weiteren Produkt auf: Die Jubiläumssocken mit dem Motiv der „Rüwwenacher Möck“ verweisen auf das heimische Insekt, das mit seinem Summen und Stechen laut einem Lied aus dem vergangenen Jahrhundert zur wahren Plage werden kann. Wie viel Träger der roten beziehungsweise rot-weißen Textilien sich am Ort aufhielten, konnte man wohl erst beim abendlichen Auftritt der Partyband Sidewalk Re:Start grob schätzen. Spätestens dann war es nämlich an der Zeit, auf den Tischen und Bänken im Festzelt zu tanzen.