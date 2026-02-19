Politischer Aschermittwoch Rudolf Scharping (SPD) teilt in Koblenz gegen CDU aus Alexander Thieme-Garmann 19.02.2026, 17:00 Uhr

i Rudolf Scharping (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hält beim politischen Aschermittwoch der Koblenzer SPD und des Kreisverbands Mayen-Koblenz eine kraftvolle Rede. Das Foto entstand bei einer anderen Veranstaltung. Jan Woitas (Archiv). picture alliance/dpa

Der politische Aschermittwoch ist eine Veranstaltung, bei der Parteien ihre Positionen geschärft darstellen und politische Gegner attackieren. Bei der Koblenzer SPD und dem Kreisverband Mayen-Koblenz sprach Ex-Ministerpräsident Rudolf Scharping.

Der politische Aschermittwoch ist bekannt dafür, dass die Parteien die Gelegenheit nutzen, nicht gerade zimperlich miteinander umzugehen. Keine Ausnahme bildete die Veranstaltung der Koblenzer SPD und des Kreisverbands Mayen-Koblenz, die ihre Mitglieder auf das Fahrgastschiff „Wilhelm" eingeladen hatten, das am Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz festgemacht war.







Artikel teilen

Artikel teilen