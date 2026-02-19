Politischer Aschermittwoch
Rudolf Scharping (SPD) teilt in Koblenz gegen CDU aus 
Rudolf Scharping (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hält beim politischen Aschermittwoch der Koblenzer SPD
Rudolf Scharping (SPD), ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hält beim politischen Aschermittwoch der Koblenzer SPD und des Kreisverbands Mayen-Koblenz eine kraftvolle Rede. Das Foto entstand bei einer anderen Veranstaltung.
Jan Woitas (Archiv). picture alliance/dpa

Der politische Aschermittwoch ist eine Veranstaltung, bei der Parteien ihre Positionen geschärft darstellen und politische Gegner attackieren. Bei der Koblenzer SPD und dem Kreisverband Mayen-Koblenz sprach Ex-Ministerpräsident Rudolf Scharping.

Lesezeit 3 Minuten
Der politische Aschermittwoch ist bekannt dafür, dass die Parteien die Gelegenheit nutzen, nicht gerade zimperlich miteinander umzugehen. Keine Ausnahme bildete die Veranstaltung der Koblenzer SPD und des Kreisverbands Mayen-Koblenz, die ihre Mitglieder auf das Fahrgastschiff „Wilhelm" eingeladen hatten, das am Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz festgemacht war.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren