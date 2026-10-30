Ermittlungen zum Unfall laufen Ruderboot kentert bei Brey: Insassen älter als gedacht Peter Meuer 30.10.2026, 12:32 Uhr

i Die rheinland-pfälzische Wasserschutzpolizei ist am Donnerstag bei Brey im Einsatz gewesen (Symbolbild). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Am Donnerstag kenterte ein Ruderboot auf dem Rhein bei Brey, etliche Rettungskräfte rückten an. Zunächst hieß es, vier Kinder mussten gerettet werden. Mittlerweile ist klar: Die Insassen sind viel älter als zunächst gedacht. Was ist aktuell bekannt?

Die vier Insassen des Ruderbootes, das am Donnerstag auf dem Rhein bei Brey kenterte, sind zwischen 15 und 18 Jahren alt. Mit dieser Information korrigiert die Wasserschutzpolizei nach einer Nachfrage unserer Redaktion ihre Erstmeldung. Zunächst hatte es geheißen, bei den vier Bootsfahrern handele es sich um Kinder im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren.







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