Fußball-WM zu Gast in Koblenz Rudelgucken im Biergarten am Eck: Stimmung ist grandios Doris Schneider 15.06.2026, 10:27 Uhr

i Public Viewing im Biergarten am Deutschen Eck: Viele Menschen genießen es, gemeinsam Fußball zu schauen und den Sieg gegen Curacao zu feiern. Alexej Zepik

7:1, der Anfang ist gemacht. Mit einem furiosen Sieg ist Deutschland am Sonntagabend in die Fußball-WM gestartet. Das wollten viele sehen, wie beispielsweise die Menge im Biergarten am Deutschen Eck zeigt.

Nahtlos gehen manche von der angrenzenden Bierbörse zum Public Viewing im Biergarten am Deutschen Eck über. Während einige Gruppen junger Leute lieber auf der benachbarten Wiese beim mitgebrachten Bier eine Runde selbst kicken und andere sich am Wasserspielplatz einen Platz suchen, füllt sich am frühen Sonntagabend das Areal rund um die große Leinwand am Königsbacher Biergarten zusehends.







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