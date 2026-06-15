Fußball-WM zu Gast in Koblenz
Rudelgucken im Biergarten am Eck: Stimmung ist grandios
Public Viewing im Biergarten am Deutschen Eck: Viele Menschen genießen es, gemeinsam Fußball zu schauen und den Sieg gegen Curac
Public Viewing im Biergarten am Deutschen Eck: Viele Menschen genießen es, gemeinsam Fußball zu schauen und den Sieg gegen Curacao zu feiern.
Alexej Zepik

7:1, der Anfang ist gemacht. Mit einem furiosen Sieg ist Deutschland am Sonntagabend in die Fußball-WM gestartet. Das wollten viele sehen, wie beispielsweise die Menge im Biergarten am Deutschen Eck zeigt. 

Lesezeit 1 Minute
Nahtlos gehen manche von der angrenzenden Bierbörse zum Public Viewing im Biergarten am Deutschen Eck über. Während einige Gruppen junger Leute lieber auf der benachbarten Wiese beim mitgebrachten Bier eine Runde selbst kicken und andere sich am Wasserspielplatz einen Platz suchen, füllt sich am frühen Sonntagabend das Areal rund um die große Leinwand am Königsbacher Biergarten zusehends.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionSport

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren