Orthopädische Hilfsmittel Rotary Club Koblenz unterstützt Polio-Opfer in Nigeria Alexander Thieme-Garmann 05.10.2026, 08:00 Uhr

i Krücken, Rollstühle und einiges mehr offenbart der Blick in den Container für Nigeria, dessen Inhalt der Rotary Club Koblenz bereitstellt. Im Bild sind zu sehen sind die Rotarier (von links) Daniel Schilken (Sekretär), Axel Ruetz (Präsident) und Christoph Schiewek (Distrikt Governor). Alexander Thieme-Garmann

Polio, auch unter dem Begriff Kinderlähmung bekannt, ist in Nigeria nicht ausgerottet. Dort leben viele Menschen mit den Folgen der Erkrankung. In Koblenz engagiert sich der Rotary Club für eine Unterstützung der Betroffenen. Ein Besuch.

Der Rotary Club Koblenz engagiert sich seit mehreren Jahren für Polio-Betroffene in Nigeria. Neben der Versorgung mit Orthesen und der Ausbildung von Orthopädietechnikern am Ort ist weitere Hilfe vonnöten. Gegenwärtig werden in Koblenz neben Orthesen auch Rollstühle und Gehhilfen gesammelt, die per Schiffscontainer über Rotterdam in die Hafenstadt Lagos gebracht werden sollen.







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