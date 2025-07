Die Koblenz-Touristik feierte jetzt den erfolgreichen Abschluss des 4. Weinfestivals Koblenz und die Krönung des WeinKaiserWeins an der Ufer-Bar an den Schlossstufen. Vom 9. Mai bis 12. Juli zelebrierten rund 45.000 Besucher an mehr als 30 Veranstaltungstagen die Weinkultur der Stadt Koblenz sowie der Weinregionen Mosel, Mittelrhein und Ahr. Insgesamt wurden dabei über 20.000 Flaschen Festivalwein verkauft – ein neuer Festivalrekord. Zu den Höhepunkten zählten Veranstaltungen wie „Electronic Wine“ mit fast 14.000 Gästen, das Augustafest, die „Blauen Stunden“, „Wein on the Water“ sowie die „Vinothek on Tour“ in fünf Koblenzer Stadtteilen. Auch das neue Format „Ufer-Frühstück mit Musik“ fand großen Zuspruch. Die täglich geöffnete Ufer-Bar entwickelte sich zum beliebten Treffpunkt für Einheimische wie Touristen.

Koblenzer Weingut erneut an der Spitze

Mehr als 10.000 Stimmen wurden in diesem Jahr beim öffentlichen Online-Voting zum WeinKaiserWein 2025 abgegeben.

Platz 1: Weingut Spurzem, Koblenz-Güls, 2024er Rosé (halbtrocken) – Der Siegerwein überzeugte mit fruchtiger Frische und harmonischer Restsüße. Das traditionsreiche Familienweingut Spurzem, geführt von Gerhard und Jonas Spurzem, steht für qualitätsbewussten und leidenschaftlichen Weinbau. Nach dem Sieg im Vorjahr gelang dem Koblenzer Weingut damit die erfolgreiche Titelverteidigung – ein besonderer Beweis für konstante Qualität und große Beliebtheit beim Publikum.

Platz 2: Weingut Burggarten, Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2023er Grauer Burgunder (trocken)

Platz 3: Weingut Toni Müller, Koblenz-Güls, 2024er Riesling Alte Rebe (feinherb)

Die feierliche Auszeichnung wurde im Rahmen der Abschlussveranstaltung gemeinsam von Oberbürgermeister David Langner und Sonja Christ-Brendemühl überreicht. Der Pokal stammt – wie in den Vorjahren – aus der Keramikmanufaktur der Benediktinerabtei Maria Laach. Unter allen Voting-Teilnehmenden werden am 14. Juli 2025 zudem attraktive Preise verlost – darunter ein Apple iPad Air 13” (gestiftet von der evm), ein VRM-Deutschlandticket für ein Jahr sowie zwei Tickets für das Sonnendeck der MS Asbach bei Rhein in Flammen. Oberbürgermeister David Langner betonte in seiner Ansprache die wachsende touristische Bedeutung des Weinfestivals und lobte ausdrücklich die friedliche und offene Atmosphäre während der gesamten Festivalzeit. Seinen besonderen Dank richtete er an die Sanitäts- und Sicherheitskräfte, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten, sowie an alle Winzerinnen und Winzer, die mit ihrer Arbeit das Festival erst möglich gemacht haben. Nach zwei Umbautagen am 13. und 14. Juli geht die Ufer-Bar ab dem 15. Juli in den regulären Sommer- und Herbstbetrieb über. Bis Oktober wird sie – je nach Wetterlage – täglich geöffnet bleiben und künftig abwechselnd von verschiedenen Koblenzer Gastronomiebetrieben geführt.

Auch die beliebte Veranstaltungsreihe „Kulturstufen“ wird bis Ende August fortgesetzt und bringt weiterhin musikalische Beiträge auf die Freitreppe am Rhein. Die Koblenz-Touristik GmbH dankt allen beteiligten Winzern, und Partnern sowie den zahlreichen Gästen. Ein besonderer Dank gelte den Mobilitätspartnern Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) und LöhrGruppe, den Sponsoren Hachenburger Brauerei, Rhenser Mineralbrunnen, Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) sowie der Sparkasse Koblenz als Präsentatorin des Weinfestivals. red