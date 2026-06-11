Gemeinsam mit ihrem Partner führt Ronja Bender drei Yoga- und Pilatesstudios in Koblenz. Im Podcast „RZähl mal!“ spricht die junge Mutter über das Abenteuer Selbstständigkeit und wie ihr Yoga und Meditation in einer schwierigen Phase geholfen haben.

Alles auf eine Karte setzen und den eigenen Traum verwirklichen. Das hat Ronja Bender gemacht. 2019 hat sie begonnen mit „Pop up Yoga Koblenz“ Yogakurse an unterschiedlichen Orten zu geben. Gemeinsam mit ihrem Partner kam dann der Wunsch auf, eigene Räumlichkeiten zu haben. Nach verschiedenen Stationen ist das Paar in Koblenz fündig und letztendlich heimisch geworden. Unter dem Namen „Aum“ führen sie zwei Yogastudios (in der Altstadt und in Ehrenbreitstein) und ein Pilates Reformer Studio, eine spezielle Pilates-Art mit Geräten, ebenfalls in der Altstadt. Im Podcast „RZähl mal!“ spricht Ronja Bender mit Nina Borowski über das Abenteuer Selbstständigkeit als Paar und als junge Familie.

i Yoga liegt für die junge Mutter auch in kleinen Dingen abseits der Matte. Wie zum Beispiel einem Spaziergang in der Natur. Nina Borowski

Die 31-Jährige gibt im Podcast auch sehr persönliche Einblicke in ihre Geschichte und erzählt, wie sie eine depressive Phase hatte und durch Meditation und Yoga wieder zu sich gefunden hat. Die dabei wohl prägendste Erfahrung macht sie mit 19 Jahren: Vier Wochen in einem Schweigekloster in Thailand. „Ich habe während der Zeit mein ganzes Leben noch mal überdacht. Ich glaube, wenn man hinschaut, hinhört und guckt – okay, wo habe ich eigentlich noch Themen oder Konflikte, die ich noch nicht losgelassen habe, dann wird es peu a peu leiser im Kopf“, erinnert sich die junge Mutter. Während dieser Zeit entdeckt sie auch die Yogapraxis für sich und beschließt, an den Aufenthalt eine vierwöchige Yogalehrer-Ausbildung in Indien anzuschließen. „Das war die Zeit meines Lebens“, sagt die 31-Jährige heute.

Herzensthemen zum Beruf zu machen, ist nicht immer leicht, weil viele Verpflichtungen dazukommen. Bender erzählt im Podcast auch darüber, wie sie damit umgeht und ihre eigenen Energieressourcen im Blick behält. „Auch ein Spaziergang in der Natur mit dem Hund ist für mich Yoga“, sagt die junge Mutter und ergänzt: „Weil ich da ganz im Moment und bei mir bin.“

Das ganze Gespräch gibt es im Podcast. Jetzt reinhören!