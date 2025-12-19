Kampf mit Berufsgenossenschaft Rolf Frein aus Kaltenengers bekommt seinen E-Rollstuhl Annika Wilhelm 19.12.2025, 15:51 Uhr

i Rolf Frein hat seit Mai keinen E-Rollstuhl mehr. Doch das soll sich nun wieder ändern. Karin Frein

Familie Frein freut sich über das schönste Weihnachtsgeschenk schon vor den Feiertagen: Rolf Frein bekommt wieder seinen E-Rollstuhl, ohne den er nicht mobil ist. Die Berufsgenossenschaft wollte ihn nicht mehr finanzieren. Aber sie kam nicht durch.

25 Jahre lang ist Rolf Frein in seinem E-Rollstuhl unterwegs gewesen. Bis zum Mai dieses Jahres, da ging er nämlich kaputt. Er sollte keinen neuen bekommen, hieß es vonseiten der Berufsgenossenschaft. Der Grund: Er habe ihn mutwillig zerstört. Dagegen klagte seine Frau Karin Frein vor Gericht.







