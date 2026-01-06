Wechsel in Spay zum neuen Jahr Roland Schwandt ist neuer Geschäftsführer von Schottel Annika Wilhelm 06.01.2026, 08:00 Uhr

i Die neue Geschäftsführung der Schottel GmbH (von links): Geschäftsführer Roland Schwandt und der stellvertretende Geschäftsführer Christian Bock. Artur Lik/Schottel GmbH

Neues Jahr, neue Geschäftsführung: Bei der Schottel GmbH in Spay übernimmt Roland Schwandt diese Rolle mit Wirkung vom 1. Januar. Er ist dem Unternehmen nicht unbekannt.

Die Schottel GmbH startet mit einem Führungswechsel in das neue Jahr: Roland Schwandt hat zum 1. Januar die Geschäftsführung des international tätigen Unternehmens übernommen. Er folgt auf Stefan Kaul. Dieser bleibt Schottel weiterhin verbunden, konzentriert sich zukünftig auf die Produktions- und Materialwirtschaft an den Standorten Dörth und Wismar und steht der neuen Geschäftsführung mit seiner langjährigen Erfahrung beratend zur Seite.







