Im Koblenzer Stadtteil Arenberg gab es einen Wasserrohrbruch. Seit dem frühen Dienstagmorgen um 1 Uhr sind 150 Haushalte ohne Wasserversorgung. Die Reparaturarbeiten laufen.

In der Nacht zum Dienstag, 7. Oktober, kam es in Koblenz-Arenberg zu einem Wasserrohrbruch. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) am Dienstagmorgen mit. Demnach wurde die Bereitschaft der EVM gegen 1 Uhr in der Früh in die Arenberger Straße gerufen, nachdem dort Wasser aus dem Boden ausgetreten war. Polizei und Feuerwehr waren bereits vor Ort und sicherten die Einsatzstelle.

Für die Reparaturarbeiten musste die Wasserversorgung in Teilen von Arenberg vorübergehend unterbrochen werden. Betroffen sind rund 150 Haushalte in folgenden Straßen: Arenberger Straße (zwischen Bergstraße und Neudorfer Weg), Bergstraße und An der Fausenburg. Um die Schadstelle freizulegen, ist derzeit die Tiefbaufirma Hermann im Einsatz. „Die Arbeiten laufen auf Hochtouren“, sagte EVM-Sprecherin Eva Hoffend. „Wenn alles planmäßig verläuft, kann die Wasserversorgung im Laufe des heutigen Nachmittags wiederhergestellt werden.“