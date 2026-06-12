Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Rofu-Schließungstermin steht noch nicht final fest
Rofu im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Irgendwann Ende Juli soll die Filiale schließen.
Rofu im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Irgendwann Ende Juli soll die Filiale schließen.
Ingo Beller

Neben anderen wird die Filiale von Rofu Kinderland in Mülheim-Kärlich schließen, der Räumungsverkauf läuft wie geplant. Noch immer steht kein genaues Datum für den letzten Rofu-Tag im Gewerbepark fest. Doch es läuft weiterhin auf Ende Juli hinaus.

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Der genaue Schließungstermin der Filiale von Rofu-Kinderland im Gewerbepark Mülheim-Kärlich steht weiterhin nicht fest. Es bleibe zwar „grundsätzlich bei Ende Juli“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion vom Unternehmen. Doch der genaue Termin hänge „maßgeblich davon ab, wie schnell die Bestände abverkauft“ würden.

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