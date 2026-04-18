Mülheim-Kärlich, Simmern & Co. Rofu Kinderland verhandelt mit möglichem Investor Peter Meuer 18.04.2026, 10:31 Uhr

i Das Rofu Kinderland in Mülheim-Kärlich Ingo Beller

Im Januar wurde bekannt, dass der Spielwarenhändler Rofu Kinderland eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt hat. Die Filialen – auch etwa im Gewerbepark Mülheim-Kärlich – haben weiter geöffnet. Nun gibt es Neuigkeiten vom Unternehmen.

Rofu Kinderland verhandelt derzeit mit einem potenziellen Investor. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Unterdessen haben die Filialen des Unternehmens weiterhin geöffnet, darunter jene im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich, Simmern, Bad Kreuznach und Limburg.







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