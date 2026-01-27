Rofu Kinderland unter Druck: Das sagen die Kunden

Dieser Tage hat das Unternehmen Rofu Kinderland bekannt gegeben, ein Insolvenzverfahren in Eigenregie angehen zu wollen. Unsere Redaktion hat mit Kunden in Mülheim-Kärlich darüber gesprochen, wie wichtig das Spielwarengeschäft für sie ist.

Dieser Tage gab der Spielwarenhändler Rofu Kinderland bekannt, dass er Insolvenz angemeldet hat. In Eigenregie will das Unternehmen diese nun durchführen. Sanierungsexperten unterstützen dabei die Geschäftsführung.

Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach betreibt mehr als 100 Filialen in mehreren Bundesländern.