Gewerbepark Mülheim-Kärlich Rofu Kinderland richtet Bitte an seine Kunden Peter Meuer 23.04.2026, 06:30 Uhr

i Auch im Gewerbepark Mülheim-Kärlich betreibt der Spielwarenhändler Rofu eine Filiale. Ingo Beller

Der angeschlagene Spielwarenhändler Rofu Kinderland – mit einer Filiale unter anderem im Gewerbepark Mülheim-Kärlich – kämpft um seine Zukunft. Einen eindringlichen Appell hat das Unternehmen nun an seine Kunden gerichtet. Den Mitarbeitern dankt es.

. Rofu Kinderland bittet seine Kunden, dem Unternehmen „weiterhin die Treue zu halten“. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilt, sei das Vertrauen der Kunden von „zentraler Bedeutung“. Bisher scheinen die Menschen das Angebot – trotz der schwierigen Lage bei Rofu – jedenfalls weiterhin anzunehmen.







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