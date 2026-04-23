Filiale im Gewerbepark
Rofu Kinderland in Mülheim-Kärlich muss schließen
Rofu Kinderland im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich wird schließen müssen.
Rofu Kinderland im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich wird schließen müssen.
Ingo Beller

Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland macht mehr als zwei Dutzend Standorte dicht – darunter jene im Gewerbepark. Unsere Redaktion hat beim Unternehmen nachgefragt, warum es ausgerechnet den Standort Mülheim-Kärlich getroffen hat.

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Die Rofu-Kinderland-Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich gehört zu den 27 Läden des Unternehmens, die schließen sollen. Das teilte Rofu am Donnerstag mit. Laut einem Sprecher müsse den zwölf dort beschäftigten Mitarbeitern gekündigt werden.Im Januar hatte der Spielwarenhändler aus Hoppstädten-Weiersbach bekannt gegeben, in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung einzutreten.

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