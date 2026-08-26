Gebietstausch an der Mosel Röttgen ist jetzt endlich vereint Winfried Scholz 26.08.2026, 00:00 Uhr

i Nach der Unterzeichnung gönnten sich (von rechts) Winningens Bürgermeister Achim Reick, der Koblenzer OB David Langner, Landrat Marko Boos und VG-Bürgermeisterin Kathrin Laymann einen Schluck aus dem Röttgen. Im Hintergrund sieht man dessen Terrassenanlagen. Winfried Scholz

Die weltbekannte Weinlage Winninger Röttgen bleibt unter diesem Namen vermarktbar. Dafür sorgt ein Gebietstausch zwischen Güls und Winningen, der so wohl einmalig ist.

Schon immer hat es Rivalitäten zwischen Winningen und Güls gegeben. Insbesondere im Karneval wird noch immer heftig übereinander gelästert. Kooperativ, pragmatisch und rasch wurde nun allerdings gehandelt, als es galt, eine für beide Seiten wichtige und sinnvolle Angelegenheit zu regeln: den Gebietstausch im Winninger Röttgen.







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