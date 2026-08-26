Die weltbekannte Weinlage Winninger Röttgen bleibt unter diesem Namen vermarktbar. Dafür sorgt ein Gebietstausch zwischen Güls und Winningen, der so wohl einmalig ist.
Lesezeit 3 Minuten
Schon immer hat es Rivalitäten zwischen Winningen und Güls gegeben. Insbesondere im Karneval wird noch immer heftig übereinander gelästert. Kooperativ, pragmatisch und rasch wurde nun allerdings gehandelt, als es galt, eine für beide Seiten wichtige und sinnvolle Angelegenheit zu regeln: den Gebietstausch im Winninger Röttgen.