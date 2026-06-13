Geplanter Flächentausch Röttgen ist bald komplett in Winninger Hand Thomas Brost 13.06.2026, 11:00 Uhr

i Die Weinlage "Winninger Röttgen" ist zurzeit zweigeteilt: auf Winninger und auf Gülser Gemarkung. Judith Nick

Für Winninger Winzer ist ein Flächentausch extrem wichtig: Damit die bekannte Weinlage „Winninger Röttgen“ künftig auch ohne Hindernis vermarktet werden kann, tauschen die Stadt Koblenz und die Gemeinde Flächen untereinander.

Aller guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal beschäftigt sich der Kreistag Mayen-Koblenz mit einem Flächentausch zwischen der Ortsgemeinde Winningen und der Stadt Koblenz. Der soll im Kreistag am nächsten Montag, im Stadtrat am 25. Juni final unter Dach und Fach gebracht werden.







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